ASSE - Mercato : un départ qui va alléger les finances serait imminent !

Arrivé à l’ASSE en 2017 en provenance de l’Udinese, Gabriel Silva (31 ans) n’a jamais vraiment été le cador qu’il était censé être dans le Forez. Résultat, nos confrères de Peuple Vert font savoir que le latéral gauche s’apprête à quitter les Verts incessamment sous peu.

Depuis la reprise, le Brésilien ne s’entraîne en effet plus avec le groupe professionnel et n’a joué que 291 minutes cette saison. Il s’agit d’un choix de la direction de l'ASSE puisqu’il n’est pas blessé. Silva a d’ailleurs publié le message « soon... » sur son compte Instagram, accréditant la thèse d’un éventuel départ imminent.

« L'ASSE serait favorable à son départ, qui permettrait de libérer une partie de la masse salariale, explique le site pro stéphanois. Le torchon continue de brûler. Un retour au pays pourrait être une solution viable pour l'ensemble des partie. » Piston gauche de Laurent Batlles, Léo Pétrot pourrait le remplacer poste pour poste. En attendant mieux ?