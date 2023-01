ASSE - Mercato : un départ surprise d'une recrue estivale d'ici mercredi ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Comme nous vous l'avons relayé ce dimanche, Etienne Green, Matthieu Dreyer, Mickaël Nadé et Louis Mouton pourraient quitter l'AS Saint-Etienne d'ici la fermeture du mercato hivernal, qui interviendra ce mardi à minuit.

Monconduit également vers la sortie ?

Une information confirmée par le Progrès, qui précise que Thomas Monconduit ne serait pas non plus retenu par les dirigeants stéphanois cet hiver. Arrivé l'été dernier dans le Forez en provenance de Lorient, le milieu de terrain français pourrait donc quitter l'ASSE six mois seulement après son arrivée.

Fabien Chorlet

Rédacteur