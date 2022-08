ASSE – Mercato : un ex de l'OL dément avoir été approché par les Verts cet été

Ancien joueur de l'OL, Jordy Gaspar (Grenoble, 25 ans) a vu son nom cité du côté de l'ASSE en début de Mercato. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, le très offensif latéral droit isérois est revenu sur ce bruit de couloir.

« J'ai entendu cette rumeur comme tout le monde, mais je n’ai pas eu de retour concret. Je ne me prends pas la tête. Je veux toujours répondre présent parce que je suis sous contrat avec Grenoble. Et aujourd’hui, on n’est pas encore arrivé dans le concret où il faut qu’on se pose sérieusement pour prendre une décision. Tant qu’il n’y a rien, je fais la part des choses et c’est avec beaucoup de plaisir que je joue ».