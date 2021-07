ASSE - Mercato : un flop historique prend une direction improbable

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

La relégation administrative prononcée par la DNCG à l'encontre du SCO d'Angers a forcément des conséquences sur les joueurs, dont la plupart vont quitter l'Anjou sans attendre le résultat d'un éventuel appel. Loïs Diony fait partie de ceux-là. Selon Mohamed Toubache-Ter, l'attaquant, à qui il restait pourtant deux années de contrat avec le SCO, s'apprête à prendre la route de… l'Etoile Rouge de Belgrade !

Il devrait être prêté avec option d'achat de 1,2 M€ aux vainqueurs de l'OM en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 91. Loïs Diony restera pour les supporters de l'ASSE le flop ultime, acheté 8 M€ plus bonus à Dijon à l'été 2017, auteur d'une première demi-saison vierge de but avant un prêt en D2 anglaise et un retour à peine meilleur. Aussi combattif que maladroit devant les buts, il est passé à côté de son rendez-vous avec les Verts. Et va donc poursuivre sa carrière dans le très peu médiatisé championnat serbe où, fait encore plus étonnant, l'Etoile Rouge a opté pour lui parce que l'Angevin qu'elle suivait n'a pas voulu signer chez elle !

Je confirme !!



Loïs Diony a donné son accord.

Le deal devrait se faire à ce montant: il reste des détails à régler mais les deux parties sont confiantes.

À noter que l’Etoile Rouge Belgrade désirait un autre joueur d’Angers… mais ce dernier n’était pas emballé. #AngersSCO https://t.co/WYO8qf4m18 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 4, 2021