ASSE - Mercato : un flop hivernal donne déjà des regrets à Puel

Anthony Modeste ne laissera pas un souvenir impérissable à l’ASSE. Prêté par Cologne en janvier, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux n’a pas vraiment contribué au maintien des Verts en Ligue 1.

En cause ? Son état de forme chancelant, qui n’a rien fait pour sauver un bilan famélique (aucun but ni passe décisive en 8 matches). Revenu à Cologne à l’intersaison, le buteur de 33 ans se sent mieux dans ses baskets depuis son opération à l’aine le 21 avril dernier.

« Anthony n'avait pas pu se préparer correctement ces dernières années, rappelle son entraîneur Stefan Baumgart dans des propos relayés par Poteaux Carrés. Cette fois, il va attaquer la prépa d'entrée, il est en forme. Je pense qu'il a les qualités qu'un attaquant doit avoir. Ce n'est pas seulement à lui, mais peut-être aussi à moi de trouver le déclic avec lui. J'ai hâte. »

