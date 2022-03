ASSE – Mercato : un gardien pisté cet hiver a trouvé un club

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Étienne Green s’est blessé en fin d’année dernière avec l’ASSE. Le club a donc dû lui trouver une alternative. Lors du mercato d’hiver, c’est Paul Bernardoni qui a signé, mais un autre gardien avait été pisté. Ce gardien vient de s’engager avec un club.

En effet, Roman Bürki, qui évolue au Borussia Dortmund, va rejoindre la future franchise du St. Louis City SC qui rejoindra la Major League Soccer pour la saison 2023, dans un an.

Borussia Dortmund and @stlCITYsc have agreed to a deal for the summer transfer of Roman Bürki.



We thank Roman for his time in Dortmund and wish him all the best in his future! pic.twitter.com/OSV5FiYIDN