ASSE - Mercato : un gros couac se profile déjà avec Jean-Philippe Mateta

Si le Progrès et L'Equipe se montrent plutôt optimistes quant aux chances de l'ASSE de se faire prêter l'ancien buteur de l'OL et de Châteauroux Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace, 24 ans) avant la fin de semaine, la réalité serait plus nuancée.

En effet, comme le rapporte le site Poteaux-Carrés, citant plusieurs journalistes anglais suiveurs des Eagles, il se pourrait que la venue de Mateta dans le Forez soit un peu retardée. Sur les derniers matchs, l'attaquant prêté par Mayence a triplé son temps de jeu en Premier League.

Profitant des départs à la CAN de Jordan Ayew et Wilfried Zaha, le natif de Sevran est remonté dans la hiérarchie des attaquants mise en place par Patrick Vieira à Crystal Palace. Alors qu'il reste sur trois apparitions pour une titularisation et un but, Jean-Philippe Mateta pourrait finalement rester en Angleterre. Affaire à suivre...

