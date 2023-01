ASSE - Mercato : cet ailier oublié, un guerrier débarque à Saint-Étienne !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Présenté hier à la presse, Lamine Fomba (25 ans) sera-t-il titulaire à Bastia ce soir (20h45) ? La question se pose et L’Équipe mise sur une place sur le banc pour démarrer la rencontre... Ce serait dommage tant la nouvelle recrue des Verts a des qualités qui pourrait faire la différence d’emblée.

« C’est un joueur très généreux dans l’effort, il court énormément. C’est lui qui parcourt le plus de kilomètres dans un match. Je trouve que de temps en temps il a tendance à se disperser car il en fait trop. C’est son principal défaut. Sinon, Lamine Fomba a vraiment de grosses qualités, a analysé Daniel Sanlaville sur Poteaux Carrés. Il va apporter une vraie plus-value à l’entrejeu stéphanois. C’est une réelle perte pour le Nîmes Olympique, sans lui les Crocodiles auront sans doute moins d’abattage au milieu de terrain. »

L’ancien défenseur de l'ASSE et ex-capitaine du Nîmes Olympique sait aussi que l’état d’esprit de Fomba est irréprochable : « En deuxième division il faut des combattants, oublier un petit peu le règlement et aller au charbon. Lamine Fomba a ça en lui. Sa combativité va faire du bien aux Verts. Pour avoir vu pas mal de matches de Saint-Etienne cette saison, je trouve que cette équipe stéphanoise est joueuse mais n’a pas toujours été dans le combat, sur certains matches elle a parfois été un peu tendre et naïve. »