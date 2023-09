ASSE - Mercato : un incompris des Verts se frotte les mains de son départ cet été

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Saïdou Sow (21 ans) a fait son temps à l’ASSE. Buteur avec la Guinée samedi dernier en attendant d’avoir du temps de jeu avec son son nouveau club, le défenseur central du RC Strasbourg ne regrette pas son départ des Verts cet été.

« J’avais besoin de passer un cap »

« Mon départ de Saint-Etienne ? J’avais besoin de passer un cap. J’ai passé plusieurs années chez les Verts, c’est un club incroyable avec une belle histoire mais je sentais que j’avais besoin de changer d’air pour franchir un palier, a-t-il évacué dans Les DNA. L’an dernier, on était dans une routine un peu compliquée. J’avais besoin d’autre chose. Ici, j’arrive dans un environnement différent, dans un club qui s’investit, avec un gros projet. Tu ne peux qu’être épanoui ici. Il y a une dynamique de travail qui s’est mise en place dès que je suis arrivé et franchement ça me motive encore plus. »

Podcast Men's Up Life