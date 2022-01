ASSE - Mercato : un international se rapproche pour renforcer la défense

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Si vous êtes un fidèle lecteur de But! Saint-Etienne, vous n'êtes pas sans savoir que l'ASSE suit Eliaquim Mangala depuis de nombreuses semaines. Claude Puel était encore manager des Verts que l'ancien défenseur international, libre depuis la fin de son expérience à Valence l'été dernier, était dans le viseur. Eh bien, selon le média 90Football, la piste serait toujours d'actualité et plus proche d'aboutir que jamais !

Le média annonce que Mangala "est sur le point de s'engager". Ce qui est surprenant dans la mesure où Pascal Dupraz a annoncé hier soir après la défaite contre Lens (1-2) qu'il n'y aurait pas de recrue dans l'immédiat. Et aussi parce que les Verts ont déjà, en la personne de Joris Gnagnon, un défenseur central à remettre en forme après plusieurs mois passés sans jouer...