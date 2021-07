ASSE – Mercato : un jeune attaquant s'est fait recaler, il est en stand by

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

But ! L'a révélé il y a un mois : en toute discrétion, l'ASSE a prolongé Edmilson Correia, son jeune attaquant originaire de Guinée-Bissau. Le joueur, qui n'est plus apparu en équipe première depuis 18 mois, n'avait plus qu'un an de contrat et les Verts l'ont prolongé jusqu'en juin 2022 dans l'optique de le prêter. Nancy, où l'ASSE avait envoyé les jeunes Kenny Rocha Santos et Makhtar Gueye il y a deux ans, était intéressé.

Edmilson n'a pas transformé son prêt à Nancy

Mais si Edmilson Correia a bien pris la direction de la Lorraine, il n'a pas réussi à transformer son essai à l'ASNL, qui vient de le renvoyer dans le Forez après trois matches amicaux jugés peu concluants. L'avenir de l'attaquant, entré en jeu avec l'ASSE samedi contre Grenoble (2-1) dès son retour de Lorraine, reste flou.