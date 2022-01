ASSE - Mercato : un jeune prometteur sacrifié cet hiver pour financer le recrutement ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Joris Gnagnon, Paul Bernardoni et Sada Thioub, bientôt Jean-Philippe Mateta... L'AS Saint-Etienne est bien partie pour réaliser les vœux de son nouvel entraîneur, Pascal Dupraz, qui réclamait entre quatre et cinq recrues cet hiver pour mener à bien l'opération maintien. Et ce n'est peut-être pas fini. Mais ces renforts, même s'il s'agit de prêts ou d'arrivées de joueurs libres ont un coût puisqu'il faudra honorer des salaires chaque mois.

Les finances stéphanoises étant déjà dans le rouge, l'idée de contracter un nouvel emprunt a été émise. Mais repoussée par les dirigeants. Du coup, la solution restante concerne la vente d'une des pépites de l'effectif. Selon le journaliste de RMC Loïc Tanzi, Lucas Gourna-Douath pourrait être cédé lors des prochaines semaines. Impressionnant lors de ses premiers pas chez les pros la saison dernière, le milieu de terrain de 18 ans est rentré dans le rang et n'est plus titulaire désormais. Selon Tanzi, un départ arrangerait à la fois le joueur et le club. Gourna-Douath a déjà eu des touches en Angleterre et en Allemagne. Transfermarkt situe sa cote aux alentours de 10 M€.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DES SOURIRES EN 2022 ! 😁

On espère voir des sourires sur les visages de Dupraz et ses joueurs le plus longtemps possible !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/cd0YoZg5oJ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 4, 2022