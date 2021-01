ASSE - Mercato : un joueur ciblé par Puel aurait une mentalité inquiétante

S'il y a une chose sur laquelle Claude Puel ne transige pas, c'est la mentalité. Ses joueurs se doivent d'être irréprochables dans l'investissement et le comportement. Le premier qui dévie, aussi talentueux et important pour l'équipe soit-il, est écarté. Du coup, on peut s'étonner de l'intérêt du manager de l'ASSE pour le défenseur du FC Barcelone Jean-Clair Todibo. Car son ancien agent, Bruno Satin, ne s'est pas montré tendre à son

"Nous sommes très contents du travail réalisé pour son transfert à Barcelone, a expliqué à Calciotoday Satin, qui s'occupait donc de Todibo quand il a quitté Toulouse pour la Catalogne en janvier 2019. Mais désormais, je ne m'occupe plus de lui. Il a un caractère difficile, il n'a jamais écouté les conseils que lui donnait Eric Abidal, qui était alors directeur sportif du FCB. Le club croyait en lui mais Todibo s'imaginait être un phénomène. C'est pour ça que son aventure en Liga s'est mal passée. Il a beaucoup de qualités mais il lui manque de l'humilité."

Tout le contraire du profil recherché par Puel, en quelque sorte… Rejeté par Jorge Jesus alors que le Benfica avait obtenu un prêt de deux ans l'été dernier, Todibo s'apprête à découvrir une nouvelle destination. Les Verts, donc, étaient sur les rangs mais des clubs italiens comme Parme, la Lazio et Benevento auraient également fait acte de candidature.

