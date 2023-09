ASSE - Mercato : un joueur révèle qu'il a a failli rejoindre les Verts cet été

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Lors du dernier mercato estival, l'AS Saint-Étienne a longtemps été sur les traces du piston droit d'Amiens, Antoine Leautey. Mais malgré l'intérêt prononcé des Verts, le joueur de 27 ans est finalement resté en Picardie cet été.

"À un moment donné, c’était presque fait avec Saint-Étienne"

Sur les antennes de France Bleu Picardie, Antoine Leautey est revenu sur son été agité et ses contacts avec l'ASSE, révélant que le deal était vraiment tout proche de se faire avec le club forézien. "Il y avait deux options : rester à Amiens ou partir à Saint-Étienne. J’avais d’autres propositions, mais je ne voulais pas aller ailleurs. À un moment donné, c’était presque fait avec Saint-Étienne, mais je me sentais bien aussi à Amiens. Je joue au football, parce que j’aime bien les ambiances comme à Saint-Étienne, Lens ou Marseille. Et c’est vrai que quand je suis allé à Saint-Étienne, j’avais les yeux grands ouverts. Je ne voulais pas partir pour partir, pour aller n’importe où. Un club comme Saint-Étienne, pourquoi pas. Si ça ne s’est pas fait, c’est que ça ne devait pas se faire. C’est encore trop tôt pour le dire, mais on est sur quatre victoires en cinq matches. En aucun cas, je ne regrette pas mon choix. Si je n’y suis pas allé, c’est que ça ne devait pas se faire. J’ai dit aux dirigeants que je me sentais bien à Amiens, mais que j’avais aussi une offre de Saint-Étienne. C’est très flatteur que Saint-Étienne s’intéresse à moi, mais ça l’est aussi qu’un club comme Amiens me prouve qu’il m’apprécie beaucoup. Je me sens très bien à Amiens, ce n’est pas de la langue de bois. En plus, avec la naissance de mon petit, avec ma femme on connaît l’environnement et on est content d’être resté. Sportivement, je me sens bien au sein du vestiaire, il y a aussi eu de bonnes recrues et ça matche bien avec le coach. Si ça n’avait pas été le cas, je ne pense pas que je serais resté. C’est un ensemble qui a fait que je suis resté."

