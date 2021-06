ASSE – Mercato : un milieu de Nîmes débarque en catimini

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Si l'ASSE n'a pas de moyens pour recruter cet été, cela n'empêche pas Claude Puel et ses équipes de travailler à l'arrivée de prospects. Profitant de la probable disparition du centre de formation du Nîmes Olympique, les Verts ont déjà finalisé une première arrivée dans le cœur du jeu : celle du milieu défensif et défenseur central Pierre Mbemba (17 ans).

Comme l'a fait savoir le compte Twitter Green Prospect, le milieu originaire de Brazzaville (Congo) a partagé sur les réseaux sociaux sa joie de signer à l'ASSE : « Très heureux de vous annoncer ma signature à l'ASSE. Je remercie ma famille, mes agents et le Nîmes Olympique des deux belles saisons passés dans le club. Le plus dur reste à venir ».

Passé par les équipes de jeunes d'Albertville et de Chambéry, testé par l'OL qui ne l'avait pas retenu en U13, Pierre Mbemba évoluait depuis deux ans avec les Crocos et venait d'intégrer l'équipe U19. Il s'est engagé avec les Verts sur la base d'un contrat aspirant et aura beaucoup à prouver s'il veut rester...

