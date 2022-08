ASSE - Mercato : un pactole à 8 chiffres déjà promis aux Verts ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

« Leicester sait en réalité qu'un départ est de plus en plus proche, affirme Foot Mercato. Dans ce sens, le club anglais cherche activement un remplaçant pour ne pas être piégé par le timing d'un éventuel transfert. La direction des Foxes regarde en Premier League, mais aussi en Ligue 1 pour essayer de dénicher une nouvelle très belle affaire comme cela avait été le cas par le passé... » De son côté, Chelsea prépare une nouvelle offre à même de convaincre les Foxes de lâcher Fofana. Fabrizio Romano parle d’une proposition d’un montant d’environ 90 millions d’euros pour un joueur qui ne veut que les Blues pour son avenir.

Chelsea are preparing new proposal for Wesley Fofana. It will be around £75m, still deciding the add-ons structure. Deal still on through intermediaries. 🚨🔵 #CFC



Leicester, waiting to receive the new bid to decide - as Fofana only wants Chelsea. pic.twitter.com/CAI1I2qvvJ