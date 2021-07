ASSE – Mercato : un premier départ sérieusement freiné à cause du Covid

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Auteur d'une bonne année en prêt du côté de Leganes (D2 espagnole), Sergi Palencia (25 ans) ne devrait faire qu'un bref passage du côté de l'ASSE cet été. S'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023 et que Claude Puel souhaite voir ses progrès avant de le remettre (ou non) sur la liste des transferts, l'Espagnol a des idées bien arrêtées et l'envie de continuer avec le club de la banlieue de Madrid.

L'ASSE n'entend pas faire de gros cadeaux pour Palencia

Comme le rapporte AS, Palencia est bel et bien la priorité de Leganes mais un facteur économique pourrait remettre en cause le deal. En effet, bien que l'ASSE se soit résolu à tirer un trait sur les 3 M€ déboursés du côté de Barcelone pour ses services, le club ligérien entend quand même récupérer une partie de son investissement en cas de nouveau prêt... Et ne compte accessoirement plus prendre en charge un pourcentage aussi élevé de son salaire.

Resté en Liga 2 après avoir échoué lors des barrages à l'accession et impacté comme tous les clubs par la crise sanitaire, Leganes n'a pas les moyens de s'affranchir de la totalité du salaire de l'ancien joueur des Girondins. Le dossier pourrait être plus long que prévu à se décanter...