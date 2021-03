ASSE - Mercato : un prêté n'a aucune intention de revoir Puel

Le management de Claude Puel est clivant, c'est entendu. Certains parmi ceux qui ont quitté l'AS Saint-Etienne, comme Robert Beric et Franck Honorat, ont dit combien la façon de faire de l'entraîneur était dure à encaisser. D'autres se taisent mais les échos provenant du vestiaire ne sont pas réjouissants. Et puis il y a ceux qui ont été éloigné temporairement du Forez mais qui font comprendre qu'ils n'ont aucune intention d'y remettre les pieds à l'issue de leur prêt !

Sergi Palencia est de ceux-là. Le latéral droit a été envoyé à Leganés, en Deuxième division espagnole, l'été dernier. Puel ne lui faisait clairement pas confiance puisqu'il ne l'avait aligné qu'à cinq reprises la saison précédente. Cette saison, il a pris part à 29 rencontres avec son équipe, bien partie pour retrouver la Liga la saison prochaine.

Interrogé par le média EFE Sports sur son avenir, Palencia a expliqué : "Mon rêve serait de porter le maillot de Leganés au Camp Nou la saison prochaine". Le latéral a en effet été formé au Barça… Ses intentions sont plutôt claires, il n'a donc pas l'intention de revenir à Saint-Etienne, même si au cours de cette même interview, il a expliqué que son passage en France lui avait permis de prendre du muscle et de changer de caractère. L'ASSE, où il n'a pas convaincu depuis son arrivée à l'été 2019 lors d'un transfert que personne n'avait compris (Debuchy était déjà titulaire, Monnet-Paquet pouvait le seconder dans un schéma à pistons), ne devrait pas s'opposer à son départ…

🎙️Sergi Palencia (ex-Barcelona B captain now on loan at Leganes from AS Saint-Étienne) in an interview with @EFEdeportes



🗣️: "I dream of wearing the Leganés shirt at the Camp Nou next season" #FCB 🇪🇸 pic.twitter.com/g9lcuhgiDw