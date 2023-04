ASSE - Mercato : un prêté renvoyé à Sainté !

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Peu utilisé à l'AS Saint-Etienne par Laurent Batlles lors de la première partie de saison, Abdoulaye Bakayoko est parti cet hiver en prêt au Puy Foot, pensionnaire de National 1, afin d'emmagasiner du temps de jeu et de l'expérience.

Fin de prêt prématuré pour Bakayoko !

Mais l'aventure du jeune défenseur central ivoirien au Puy Foot a tourné au vinaigre. Et pour cause, Abdoulaye Bakayoko, qui a été suspendu sept matchs après avoir été au coeur d'une échauffourée, aurait vu son prêt être rompu par l'actuel 16e de National 1 et aurait fait son retour cette semaine avec l'équipe réserve des Verts, si l'on en croit les informations de nos confrères de Peuple Vert.

💥 Nouvel épisode dans les galères de Bakayoko !



Selon nos informations, le jeune défenseur (20 ans) prêté au Puy est de retour avec la Réserve des Verts. #ASSE



▶ https://t.co/BNLpzCVRyz pic.twitter.com/Zh2sXazpWs — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) April 20, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le Puy Foot aurait rompu le prêt d'Abdoulaye Bakayoko. Le défenseur central ivoirien aurait donc fait son retour à l'AS Saint-Etienne où il s'entraînerait avec l'équipe réserve.

Fabien Chorlet

Rédacteur