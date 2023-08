ASSE - Mercato : un rapprochement décisif pour Nkounkou ?

Invité à donner ses explications sur Niels Nkounkou, Loïc Perrin a démenti une troisième offre de l’Eintracht Francfort à l’ASSE. « Niels a eu une préparation un peu tronquée mais il a plutôt fait un bon match contre QRM où il a joué 90 minutes. Il a tenu physiquement. Il est toujours à la disposition du coach et contrairement à ce qui a été dit, Francfort n’est pas repassé à l’attaque »., a-t-il déclaré hier en conférence de presse.

D’après nos informations, la deuxième offre (refusée) était à hauteur de 5,5 M€ et il n’y a pas eu de surenchère depuis. Selon Foot Mercato, les discussions entre les deux clubs se passent néanmoins bien et ils pourraient même se rapprochent d’un accord pour le transfert du joueur formé à l’OM. Pour cela, il faudrait donc qu’une troisième proposition concrète arrive sur le bureau des dirigeants stéphanois.

L’#ASSE et Francfort se rapprochent d’un accord pour le transfert de Niels Nkounkou.



Kevin Van Den Kerkhof souhaite venir et à reçu une offre du club mais les négociations avec Bastia s’annoncent complexes.



