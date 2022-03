ASSE – Mercato : un recalé de Dupraz brille loin du Forez

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Seule recrue stéphanoise de l'été dernier, Ignacio Ramirez, prêté par le Liverpool FC Montevideo, ne sera resté que cinq mois à l'ASSE. Sans jamais convaincre, ni avoir sa chance. Délaissé par Claude Puel, ignoré par Pascal Dupraz, l'attaquant est retourné en Uruguay, au Nacional Montevideo, où évolue son frère. Mais depuis son retour au pays cet hiver, Ramirez tarde à retrouver son efficacité. En quatre matches de championnat, El Colo n'a pas trouvé le chemin des filets. Le Nacional reste sur une défaite contre son grand rival du Penarol (0-1) et Ramirez a rejoint l'infirmerie. Une déchirure musculaire devrait le tenir éloigné des terrains au moins un mois.

Krasso encore décisif avec Ajaccio !

Auteur de son 2e but en deux matches, celui de la victoire d'Ajaccio à Niort (1-0), le week-end dernier, Jean-Philippe Krasso, lui, a encore eu droit aux félicitations de son entraîneur Olivier Pantaloni, dans La Nouvelle République. « Sur sa réalisation décisive, il a été capable de maîtriser ses émotions avec le geste juste, la qualité d’exécution et le sang-froid. Ce but sur le fil a été un soulagement. Cette victoire à Niort est importante. Si on n'arrive pas à reprendre la deuxième place, alors il faudra garder au moins la troisième. »