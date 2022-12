ASSE - Mercato : un recalé de Puel a brillé au Qatar

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

But ! Saint-Etienne l'avait révélé il y a quelques mois : David Wantier avait proposé à Claude Puel de recruter Mohammed Kudus à l'ASSE à l'été 2020. Le milieu offensif ghanéen évoluait alors au Danemark, à Nordsjaelland. Mais Puel avait privilégié l'option Adil Aouchiche, investissant 4 M€ (en prime à la signature) sur le jeune parisien, alors que Kudus coûtait 2 M€...

2 buts pour Kudus au Mondial

Deux ans et demi plus tard, Kudus (22 ans) est à l'Ajax Amsterdam et il vient d'inscrire 2 buts en 3 matches à la Coupe du monde au Qatar. Ce qui lui vaut d'être dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, notamment Dortmund. Et ce pendant qu'Aouchiche chauffe le banc de Lorient, après avoir quitté l'ASSE libre cet été...