ASSE – Mercato : un sérieux candidat lâche Ferhat, le RC Lens débarque !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En fin de contrat au 30 juin prochain au Nîmes Olympique, Zinédine Ferhat (29 ans) n'a toujours pas choisi sa future destination. Outre le RC Strasbourg, qui avait tenté de le recruter l'été dernier, deux noms semblaient se détacher pour l'international algérien : Montpellier et l'ASSE. Si l'interêt des Verts n'est pas démenti, celui du MHSC en revanche n'est plus aussi clair.

Dans l'émission « 100% Paillade » sur France Bleu, le journaliste montpelliérain Bertrand Queneutte a été clair sur le sujet : Zinédine Ferhat n'est pas une piste dans l'esprit de Michel Dall'Oglio. En revanche, le RC Lens est sur les rangs pour l'accueillir !

« Ferhat est un joueur fantastique que Montpellier a essayé de faire deux fois cette année et cela ne s’est pas fait. Le joueur en rêvait mais il y avait un désaccord avec Rani Assaf. Malheureusement, j’ai le sentiment que cela s’est refroidi avec le MHSC et que cela ne se fera pas. Il a pas mal de clubs comme Lens ou Strasbourg, voire à l’étranger. Montpellier a laissé passer sa chance, en se faisant doubler par d’autres clubs et en abandonnant le dossier. Joueur polyvalent qui ne viendra pas », a expliqué le spécialiste du MHSC.

Lens nouveau rival de l'ASSE pour Ferhat ! Si Montpellier était souvent cité comme le plus sérieux adversaire de l'ASSE pour Zinédine Ferhat (libre, 29 ans), les Héraultais auraient lâché l'affaire. Mais le RC Strasbourg et le RC Lens sont bien là, eux !

Alexandre Corboz

Rédacteur