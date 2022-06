ASSE - Mercato : un Vert a été supervisé par Liverpool

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Adil Aouchiche, qui a été supervisé par l'AC Milan lors de ses matchs avec l’équipe de France U20, ne serait pas le seul joueur de l'AS Saint-Etienne à avoir tapé dans l'oeil d'un grand club européen.

Sow dans le viseur de Liverpool ?

En effet, selon les informations du journal L'Equipe, Saïdou Sow aurait été supervisé par Liverpool lors du match entre l'Egypte et la Guinée (0-1), comptant pour les qualifications de la CAN 2023. Les Reds auraient suivi les conseils de leur milieu de terrain, Naby Keita, coéquipier et capitaine du défenseur central stéphanois en sélection.

Fabien Chorlet

Rédacteur