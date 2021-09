ASSE - Mercato : une ancienne piste prend la route de la Turquie

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

C'est l'un des noms qui ont animé l'intersaison stéphanoise en début de marché des transferts. Sauf qu'au vu des prix annoncés et des moyens de l'ASSE, on se dit que cette piste n'a jamais été crédible. Désireux de quitter Parme, qui a été relégué en Serie B, Yann Karamoh avait été annoncé en contacts avec Saint-Etienne.

Mais les Parmesans attendaient 7 M€ d'indemnité, alors que l'ASSE ne peut se permettre de dépenser plus de la moitié et qu'elle se refuse désormais à verser plus de 90.000€ à un joueur. La piste de l'attaquant ivoirien avait fini par tomber à l'eau. Et, faute d'autre piste crédible, il est encore à Parme. Mais ça ne devrait pas durer. Selon Foot Mercato, il serait sur le point de s'engager en Turquie. Mais pas avec l'un des trois grands. C'est au Fatih Karagümrük qu'il est attendu pour un prêt qui pourrait être officialisé demain…

🚨Info: Yann Karamoh 🇫🇷🇨🇮 se trouve actuellement en Turquie.



- Visite médicale prévue demain.



- Si elle est concluante, il sera prêté au Fatih Karagümrük 🇹🇷. https://t.co/Am1yDBnup1 pic.twitter.com/0PBQhybcvL — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 5, 2021