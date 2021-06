ASSE - Mercato : une bonne nouvelle venue de l’OM pour Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Claude Puel ne compte pas voir son effectif déplumé cet été. Si les finances de l’ASSE seront encore une fois très serrées pour recruter au mercato, l’envie des Verts est aussi de conserver l’ossature d’un effectif qui reste prometteur malgré une saison écoulée difficile à bien des égards.

Le taulier du groupe stéphanois aurait été sans conteste Mahdi Camara. Toujours présent quel que soit le poste où il a évolué, le milieu de terrain a même eu le droit de porter le brassard de capitaine et a tapé dans l’oeil de l’AC Milan cet été. La bonne nouvelle, c’est que le club lombard a aussi flashé sur Youssouf Fofana (AS Monaco) et Boubacar Kamara (OM).

Selon les informations du Corriere Dello Sport, le milieu marseillais de 21 ans serait même le premier sur la liste et aurait été la cible d’une première offre de 20 millions des Rossoneri. En fin de contrat dans un an, Kamara serait ouvert à un départ. Même si les enchères devraient encore grimper, on peut penser qu’un accord entre les différentes parties soulagerait l’ASSE avec Camara.

