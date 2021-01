ASSE - Mercato : une bonne nouvelle se profile dans le dossier Saliba

Cet hiver, Claude Puel espère recruter un défenseur central et un attaquant. Si possible William Saliba (Arsenal) et Mostafa Mohamed (Zamalek). Le cas du jeune Gunner est problématique car non seulement les dirigeants du club londonien et les représentants du joueur ne sont pas d'accord sur sa future destination (l'Angleterre pour les uns, Saint-Etienne pour les autres) mais il bénéficie en outre de nombreuses touches un peu partout en Europe. Heureusement, l'un de ses prétendants semble baisser les bras.

Nice passe la main

En effet, l'OGC Nice, qui a fait acte de candidature pour rapatrier le natif de Bondy, s'est décidé à explorer d'autres pistes, selon L'Equipe, conscient qu'il n'était pas la priorité du joueur comme d'Arsenal. Les Aiglons ont sondé les Barcelonais Jean-Clair Todibo et Samuel Umtiti, entre autres, reléguant la piste Saliba au second plan.

Sachant que le défenseur n'a pas l'intention de découvrir un nouveau pays (le PSV Eindhoven serait intéressé), ça devrait donc se jouer entre l'Angleterre et Saint-Etienne. Arsenal voudrait le prêter en Premier League ou, au pire, en Championship, pour qu'il s'acclimate au jeu anglais. Saliba, lui, voudrait retrouver son cocon stéphanois après une année 2020 très tourmentée. D'après des sources internes aux Gunners, l'heureux élu devrait être connu sous peu.