ASSE - Mercato : une cible estivale vise plus haut que les Verts

Alors que le mercato estival approche à grand pas, l'AS Saint-Étienne suivrait de près le milieu offensif de Dunkerque, Rayan Ghrieb, qui est l'une des révélations de la saison en National 1 avec ses 12 buts inscrits et ses 8 passes décisives délivrées.

"Aller le plus haut possible, en Ligue 1 par exemple"

Mais alors que ce dossier serait compliqué pour l'ASSE et pour tous les clubs intéressés en raison du nombre d’intermédiaires impliqués, le joueur de 24 ans a affiché ses ambitions avant un été qui s'annonce agité pour lui, annonçant qu'il visait un club de Ligue 1. "Aller le plus haut possible, en Ligue 1 par exemple. Atteindre des objectifs que je n’imagine pas, un peu comme des Riyad Mahrez", a confié Rayan Ghrieb pour Les Reporters Incrédules. Le natif de Strasbourg vise donc plus haut que les Verts...

