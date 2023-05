ASSE – Mercato : une condition nécessaire à la réintégration de Rivera l'an prochain

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Auteur d'une bonne saison en National 1 au Puy-en-Velay, Maxence Rivera (20 ans) a probablement gagné le droit d'être testé à l'ASSE sur la saison prochaine. En conférence de presse hier, Laurent Batlles a en tout cas confirmé qu'il avait apprécié la saison de son jeune ailier (23 apparitions TCC, 3 buts, 1 passe).

Une prolongation ou un départ pour Rivera cet été

« On a été le voir jouer avec Loïc (Perrin). On le suit, on l’a appelé plusieurs fois aussi. Il va revenir, il a un contrat », a rappelé le coach des Verts, lequel sait aussi que l'ASSE ne sera pas seule décideuse dans l'avenir de Rivera. S'il reste, ce sera probablement avec une prolongation en amont :

« Après, c'est à lui et au club de voir ce qu’ils veulent faire. Quand on a tutoyé le fait d'être titulaire régulièrement, il peut être amené à ne pas vouloir rester, on verra ce qu'il se passera. Ça a été une saison positive pour lui, c'est très intéressant qu’il ait pu enchaîner les matchs. Il a également marqué un superbe but et a fait partie intégrante de cette équipe du Puy ».

Pour résumer Attendu de retour de son prêt au Puy-en-Velay (National 1) l'été prochain, Maxence Rivera (20 ans) aura la porte ouverte à réintégrer l'effectif de Laurent Batlles à l'ASSE. Le jeune ailier va cependant devoir se positionner.

Alexandre Corboz

Rédacteur