ASSE - Mercato : une histoire de gros sous entache le transfert de Wesley Fofana

Claude Puel regrette encore Wesley Fofana. L’entraîneur de l’ASSE a tenté de retenir son défenseur central très longtemps cet été mais l’appât du gain a finalement été le plus fort. Le stoppeur de 19 ans a signé un contrat mirobolant à Leicester et ne fait depuis que confirmer son potentiel aux yeux des observateurs anglo-saxons.

En France, le transfert de Fofana continue aussi de faire parler mais pour d’autres raisons, plus lucratives en raison des indemnités liées à sa formation. Président du SC Air Bel, où Wesley Fofana a été pré-formé avant de filer à l'ASSE, Chaïb Draoui a rétabli quelques vérités.

« Nous, on va avoir des miettes par rapport à Saint-Etienne »

« Je vais remettre certaines choses à leur place, c’est pas nous qui allons toucher l’argent, c’est Saint-Etienne. Nous, on va avoir des miettes par rapport à Saint-Etienne, a tonné l’intéressé dans La Voix du Foot. Wesley Fofana, il a joué chez nous de 12 ans à 15 ans. On a 3 ans et un mois par rapport à sa date d’anniversaire. La 4e année, elle nous est amputée par la Fédération. En sachant que de 12 ans à 15 ans 2e année, on a le droit qu’à 0,25 et non à 0,50% de l’indemnité totale. C’est donc Saint-Etienne qui prend l’argent, ce n’est pas nous. Ils prennent les 35 millions d’euros plus les indemnités de formation derrière. Comme on a des miettes et que les 3 ans et un mois sont répartis sur 4 années, quand on regarde ce qu’on touche… Bien sûr ça va nous permettre de travailler encore mieux avec cet argent, car on va toucher de l’argent, mais ce n’est pas ce qu’on nous a fait croire ! »

Le site Poteaux Carrés précise que, selon les calculs d'Actufoot, le club amateur marseillais devrait tout de même toucher 420 000 euros. En cette période de crise, ça reste inespéré.