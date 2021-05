ASSE – Mercato : une jeune recrue de Puel a de grandes ambitions

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Arrivé cet hiver à l'ASSE, où il reste dans l'ombre d'Etienne Green et Stefan Bajic malgré la blessure de Jessy Moulin, le jeune gardien Boubacar Fall s'est confié sur Footsénégal.com. « Vu ma taille et mon physique, je ressemble un peu à Courtois, on me comparait à lui quand j'étais plus jeune », explique l'ancien joueur de l'US Gorée. Avant d'ajouter : « Mon modèle c'est Edouard Mendy. Il m'a impressionné en équipe nationale, il ne cesse de m'encourager et de me faire comprendre le milieu pro. » L'ancien rennais réalise une très belle saison à Chelsea, demi-finaliste de la C1.

Fall : « Mon modèle, c'est Edouard Mendy »

Une compétition que son jeune compatriote rêve de disputer... « Je crois que tout footballeur se doit d'être ambitieux et de rêver de grandes choses. Je pense à disputer les grandes compétitions comme l'Europa League et la Champions League. Je suis à Saint-Etienne et je ne peux que rêver de les disputer avec cette équipe, vu que je suis encore là. Le début de saison a été compliqué mais l'équipe revient en force et les bons résultats commencent à arriver petit à petit. »