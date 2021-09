ASSE - Mercato : une nouvelle grande braderie est déjà programmée !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Jean-François Soucasse a remis de l’ordre à l’ASSE. Arrivé en janvier dernier en lieu et place de Xavier Thuilot, l’ancien dirigeant du Toulouse FC a (re)donné un sérieux tour de vis dans l’organisation du club ligérien. La politique de l’austérité, déjà bien ancrée ces derniers mois, a pris une nouvelle ampleur sous son égide.

Cette tendance devrait persévérer en 2022, où certains gros salaires (Khazri, Boudebouz) arrivent en fin de contrat et devraient être gentiment invités à faire leurs valises pour alléger la masse salariale de l’ASSE.

« Nous avons encore cette saison une masse salariale en inadéquation avec nos revenus. Structurellement, le club génère donc encore des déficits. Le déficit d’exploitation est encore significatif. Les contraintes que l’on a pour les dix mois à venir sont encore très fortes, rappelle le président exécutif de l’ASSE au Progrès. Au terme de cette saison, 16 joueurs seront en fin de contrat avec des salaires plus ou moins importants. Au 1er juillet 2022, le club aura alors une plus grande marge de manœuvre pour maîtriser sa masse salariale. En l’espace de 18 mois, on l’aura très significativement diminuée. »

