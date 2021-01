ASSE – Mercato : une nouvelle piste défensive à l'étude, des négociations engagées ?

L'ASSE ne s'est toujours pas renforcée cet hiver et ses dossiers chauds s'enlisent. C'est le cas avec Mostafa Mohamed en attaque, Zamalek ne souhaitant plus négocier avec les dirigeants stéphanois, et avec Jean-Clair Todibo en défense, le joueur du Barça, prêté à Benfica, privilégiant un départ pour l'Italie où la Lazio de Rome et Parme, notamment, s'intéressent à lui.

Deli (FC Bruges) serait sur les tablettes vertes

De fait, d'autres pistes sont envisagées et selon FootMercato, l'une d'elles mènent à Simon Deli. A 29 ans, le défenseur central du FC Bruges n'a plus joué avec le club belge depuis le mois de décembre. Il lui reste un an et demi de contrat. L'ASSE aurait entamé des discussions pour un prêt de six mois. Des clubs turcs seraient aussi intéressés par l'international ivoirien (16 sélection). Affaire à suivre...