ASSE - Mercato : une nouvelle porte se ferme pour Bouanga

Sous contrat pour encore deux ans à l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre. Le souci, c'est que s'il semblait avoir une foule de courtisans à ses pieds au début du marché, le Gabonais les voit disparaître les uns après les autres. Le Stade Rennais a préféré opter pour le Ghanéen Kamaldeen Sulemana, le RC Lens ne vise plus qu'un pur numéro neuf alors que l'OM a reculé devant les 20 M€ réclamés par les Verts.

Restaient donc les pistes étrangères. Mais, là aussi, elles se raréfient. Un temps annoncé comme un prétendant, l'Olympiakos n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines. Et, en outre, il s'apprête à recruter l'Anglais Marcus Edwards, qui joue au Vitoria Guimaraes et qui est également dans le viseur du Sporting Portugal. Edwards est un ailier droit appréciant jouer à gauche pour rentrer et pouvoir frapper au but. Le même profil que Bouanga…

Despite rumours that he’s heading to Olympiacos, Sporting refuses to give up on Marcus Edwards.



