ASSE - Mercato : une offre de 25 millions d’euros pour Fofana ?

La bonne marche de l’ASSE cette saison tiendra beaucoup au fait que la défense centrale tienne la route sur la durée. Après les départs conjugués de Loïc Perrin et William Saliba cet été, les Verts devront tenir un socle très résistant pour satisfaire Claude Puel. Wesley Fofana sera placé au cœur de ce projet, lui qui n’en finit plus de gravir les échelons depuis un an.

Auteur de 27 toutes compétitions confondues (2 buts), le défenseur central a prolongé en avril dernier mais cela n’a pas totalement refroidi ses prétendants au mercato. Et ils sont nombreux. L’été dernier, L’Équipe rappelle que Salzbourg avait proposé 4,5 M€, que l’ASSE avait repoussé après une légère réflexion. Cet hiver, l’AS Monaco et surtout le RB Leipzig avaient fait monter les enchères. Le club allemand les avait portées à 20 M€.

L'ASSE ne veut pas vendre Fofana avait l'été 2021

Après avoir proposé 15 M€, puis 18 M€ au sortir du confinement, l’AC Milan pourrait s’aligner. Et Leicester serait prêt à surenchérir et pourrait proposer 25 M€ ! Cela ne devrait pas être suffisant pour faire craquer les Verts. « Roland Romeyer rêve de voir Fofana battre le record de William Saliba, vendu 25 M€ plus 5 M€ de bonus à Arsenal en juillet 2019 », précise le quotidien sportif. Les dirigeants stéphanois clament que la vente de Fofana ne sera pas d’actualité avant l’été prochain.