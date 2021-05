ASSE – Mercato : une offre décevante formulée à Romain Hamouma ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

S'il est acté que Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet ne recevront aucune proposition de prolongation de l'ASSE, Claude Puel a annoncé en conférence de presse qu'une offre de contrat serait faite dans les prochains jours à Romain Hamouma (34 ans) en fin de contrat au 30 juin prochain dans le Forez.

Un contrat aux matchs joués pour Hamouma

Si beaucoup caressent l'espoir de voir le natif de Lure étendre son bail à Saint-Etienne, Romain Hamouma – qui dispose déjà de plusieurs offres d'autres clubs – attend quand même de connaître la teneur de cette proposition d'une année supplémentaire.

Romain Hamouma a certes donné la priorité à l'ASSE (où il souhaite également amorcer sa reconversion dans quelques années) et est prêt à faire quelques efforts sur son salaire (70 000€ brut par mois actuellement) mais il n'acceptera pas non plus n'importe quoi. Si l'on en croit le très bien renseigné Peuple-Vert, la proposition sera décevante, avec une rémunération en fonction des matchs joués.

Le contrat proposé à Hamouma repose sur une rémunération en fonction des match s joués.

Très précaire. L'idée de départ était de ne pas le prolonger comme indiqué par @SainteInside sur le #SNC #ASSE https://t.co/aprw1iFeQI — Peuple-Vert.fr © (@peuplevert) May 21, 2021

Perrin – Debuchy – Hamouma – Monnet-Paquet, le cliché du départ libre ?

Conscient qu'il avait désormais plus de chance de quitter Saint-Etienne que de continuer l'aventure, Romain Hamouma a demandé, comme Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, de ne pas jouer face à Dijon ce dimanche pour ne pas encourrir le risque de se blesser. En espérant que le cliché partagé hier par Mathieu Debuchy ne soit pas annonciateur de la fin de l'histoire pour Hamouma...

Un contrat aux matchs joués pour Hamouma

Si beaucoup caressent l'espoir de voir le natif de Lure étendre son bail à Saint-Etienne, Romain Hamouma – qui dispose déjà de plusieurs offres d'autres clubs – attend quand même de connaître la teneur de cette proposition d'une année supplémentaire.

Romain Hamouma a certes donné la priorité à l'ASSE (où il souhaite également amorcer sa reconversion dans quelques années) et est prêt à faire quelques efforts sur son salaire (70 000€ brut par mois actuellement) mais il n'acceptera pas non plus n'importe quoi. Si l'on en croit le très bien renseigné Peuple-Vert, la proposition sera décevante, avec une rémunération en fonction des matchs joués.

Le contrat proposé à Hamouma repose sur une rémunération en fonction des match s joués.

Très précaire. L'idée de départ était de ne pas le prolonger comme indiqué par @SainteInside sur le #SNC #ASSE https://t.co/aprw1iFeQI — Peuple-Vert.fr © (@peuplevert) May 21, 2021

Perrin – Debuchy – Hamouma – Monnet-Paquet, le cliché du départ libre ?

Conscient qu'il avait désormais plus de chance de quitter Saint-Etienne que de continuer l'aventure, Romain Hamouma a demandé, comme Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, de ne pas jouer face à Dijon ce dimanche pour ne pas encourrir le risque de se blesser. En espérant que le cliché partagé hier par Mathieu Debuchy ne soit pas annonciateur de la fin de l'histoire pour Hamouma...