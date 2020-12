ASSE – Mercato : une opportunité longue durée à saisir pour Saliba ?

Depuis des semaines, nous ne cessons d'affirmer que le Mercato hivernal qui s'annonce pourrait permettre à William Saliba de revenir à l'ASSE. Le joueur et le club stéphanois ont un intérêt réciproque qui ne se dément pas depuis que le prêt du défenseur a capoté dans les dernières minutes du Mercato estival.

Le dossier semble donc remis à cet hiver, d'autant plus qu'Arsenal n'a pas changé d'avis à son sujet. Mikel Arteta n'accorde qu'une confiance très relative à son jeune défenseur et un prêt est donc totalement d'actualité. Les noms de l'OGC Nice mais aussi des clubs de Brentford, Watford ou Norwich sont évoqués en Championship.

Un prêt plus long à tenter pour Saliba ?

Pas de quoi remettre en cause l'optimisme de revoir Saliba dans le Forez, la volonté du joueur étant forcément à prendre en compte. Et si l'ASSE pouvait même espérer une opportunité encore plus favorable ? ESPN, en effet, révèle que « l'opinion dominante au centre d'entraînement d'Arsenal est que Saliba a beaucoup à améliorer avant d'être considéré comme prêt pour la Premier League ».

Autant dire que sauf miracle, ce n'est pas en six mois que l'avis des Gunners va changer du tout au tout concernant William Saliba. De quoi pousser les Verts à tenter d'obtenir un prêt plus longue durée pour vendre aux Gunners un joueur encore plus aguerri à son retour ? Ce serait dommage de ne pas tenter le coup...