ASSE - Mercato : une petite révolution pourrait éclater cet été

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Malgré un dernier mercato d'hiver très actif (quatre départs et sept arrivées), Jean-Luc Buisine n'a pas convaincu le nouveau triumvirat (Soucasse - Perrin - Rustem) à la tête de l'ASSE. Selon L’Équipe, qui confirme les informations de But! datant de mercredi dernier, l’officialisation de son départ devrait intervenir d'ici à la fin de cette semaine. Voire au début de la prochaine.

Plusieurs griefs seraient reprochés au responsable de la cellule recrutement des Verts, à commencer par son manque de réseaux, d'idées et d'implication... « On travaille sur le Mercato de façon collégiale et la cellule de recrutement est partie prenante. Jean-Luc Buisine a fait ses preuves depuis longtemps. On peut s'appuyer sur lui. On compte sur son expertise », avait expliqué Dupraz début janvier.

Mais tout au long du mois de janvier, c'est surtout avec Perrin que le successeur de Puel aura conduit la campagne de recrutement. Le coordinateur sportif de l’ASSE devrait prendre le dossier en main et trancher. D’après le quotidien sportif, deux options émergent pour remplacer Buisine : une solution interne ou carrément externaliser le recrutement à partir de la saison prochaine ! Il s’agirait alors d’une petite révolution dans le Forez...

La une du journal L'Équipe du mardi 15 février.



Lire l'édition > https://t.co/3PMtuhOOcW pic.twitter.com/bL0enC0iYy — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2022