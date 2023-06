ASSE - Mercato : une piste alléchante de plus à oublier pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il y a deux solutions à ce jour pour les supporters de l'ASSE qui espéraient dans la venue du milieu de terrain de Concarneau, Amine Boutrah. Soit se dire que l'agent du joueur raconte n'importe quoi et que son client va bel et bien rejoindre le Forez. Soit se dire que les Verts je compteront pas la saison prochaine un élément talentueux. Et pour cause, le joueur n'aurait jamais été approché par les Verts !

C'est en substance ce qu'a déclaré Pierrick Antonetti, fils de Frédéric et agent, à nos confrères du Télégramme.

"Iil y a aussi une vraie option à l’étranger pour un autre club de première division. Parmi les propositions, ce que j’ai lu dans les articles sur Amine correspond assez bien à la réalité. Je confirme Strasbourg et Montpellier, par contre Saint-Etienne, c’est fantaisiste, il n’y a jamais eu de contact. Mais il faut savoir aussi que ce n’est pas la Ligue 1 à tout prix. Ce qui est sûr, c’est qu’il va signer dans un autre club que Concarneau. Je précise aussi qu’on a refusé deux offres : les Girondins de Bordeaux et Frosinone, un club de série A italienne."