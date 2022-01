ASSE - Mercato : une piste en Serie A pour le poste d'attaquant

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

Alors que le dossier Jean-Philippe Mateta était censé se décanter en fin de semaine dernière, l'attaquant français est toujours à Crystal Palace, prêté par Mayence. Et comme il a marqué le week-end dernier son deuxième but en trois matches, il est question que les Eagles le conservent encore quelques semaines, voire jusqu'en juin. Ils s'activent pour recruter un remplaçant mais si la piste qu'ils ont du côté d'Arsenal n'aboutit pas, ils pourrait conserver Mateta.

Et du coup, l'ASSE est toujours en quête d'un attaquant. La situation est d'autant plus urgente que Wahbi Khazri et Denis Bouanga sont actuellement à la CAN. Mais les dirigeants stéphanois auraient déniché une bonne affaire du côté de l'Italie, selon le journaliste italien Gianluigi Longari.

Rentré d'un prêt à Alanyasport, l'attaquant sénégalais Khouma Babacar est poussé vers la sortie à Sassuolo. Sous contrat jusqu'en juin, ce joueur de 28 ans a une cote évaluée à 3.7 M€ par Transfermarkt. Il peut aussi bien évoluer en pointe que sur les côtés.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DEMAIN, IL SERA TROP TARD...

L'ASSE doit profiter de ce mois de janvier pour enregistrer d'autres recrues afin de mener à bien l'opération maintien !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/mHgvm05vbi — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 11, 2022