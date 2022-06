ASSE - Mercato : une piste en Turquie pour Denis Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Auteur de 9 buts et 6 passes décisives, Denis Bouanga aura été l'attaquant le plus incisif de l'AS Saint-Etienne en 2021-22. Ce qui n'aura pas empêché les Verts de sombrer en Ligue 2 et le Gabonais de beaucoup vendanger. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien Manceau va quitter le Forez cet été, parce qu'il ne veut pas jouer dans l'antichambre de l'élite mais également parce qu'il constitue l'une des meilleures valeurs marchandes du club.

On sait que le LOSC et Montpellier le suivent. Pour les Héraultais, son salaire constituerait un problème. Mais une piste étrangère se dessinerait pour lui. Selon le journaliste Maurice Ferreira, Denis Bouanga figurerait sur les tablettes de Fenerbahçe, où le nouvel entraîneur, Jorge Jesus, aurait validé sa venue. Jesse Lingard (Manchester United), Andre Franco (Estoril Praia), Lincoln (Vissel Kobe) et Evander (Midtjylland) sont également suivis.

Pour résumer En plus du LOSC et de Montpellier, l'attaquant de l'ASSE Denis Bouanga, sous contrat jusqu'en 2023, est dans le viseur d'un des trois géants turcs. Les Verts comptent beaucoup sur sa vente pour renflouer les caisses et démarrer leur marché.

Raphaël Nouet

Rédacteur