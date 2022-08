ASSE - Mercato : une piste offensive à oublier, une nouvelle rumeur arrive

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

On vous l'annonçait ce matin en exclusivité sur notre site : la cellule recrutement de l'ASSE aurait fait d'un joueur offensif encore inconnu une priorité. Ce qui, au regard du début de saison mitigé des Verts et des problèmes en attaque, serait une bonne chose.

En attendant, le nom de l'Auxerrois Gaëtan Charbonnier était revenu avec insistance ces dernières semaines. Une solution plausible pour les Verts, et pour le joueur, sans doute barré par la concurrence à l'AJA avec la venue de Niang notamment.. Problème, de taille, Charbonnier s'est blessé et souffre d’une fissure du tibia. La durée de son indisponibilité est comprise entre un et trois mois.

Peu probable, dès lors, de le voir rejoindre le Forez. Par ailleurs, et c'est une information du compte twitter Sainté Inside, les Verts penseraient désormais à l'attaquant d'Amiens, Aliou Badji, qui a inscrit 13 buts en 26 matchs de Ligue 2 la saison dernière.