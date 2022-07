ASSE - Mercato : une piste se referme pour Yvan Neyou

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Après avoir largement pioché dans l'effectif des Verts avec les arrivées libres de Wahbi Khazri et Arnaud Nordin ainsi que la signature hier de Falaye Sacko (prêté avec option d'achat par le Vitoria Guimaraes), Montpellier a prévu de se calmer avec les anciens de l'ASSE.

Si deux autres noms circulaient encore dans l'Hérault et concernaient des joueurs encore sous contrat avec Saint-Etienne, le MHSC ne devrait tenter sa chance ni pour Denis Bouanga (tous les postes offensifs sont comblés en l'état) ni pour Yvan Neyou malgré la recherche active du club pailladin d'un milieu défensif.

D'après le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte, le Camerounais n'est clairement pas le profil de joueur « recherché actuellement » par Montpellier. Sortant d'une saison compliqué mais apprécié de Laurent Batlles qui est prêt à lui redonner sa chance, Neyou n'est pas certain de quitter le Forez cet été malgré les sollicitations.

Pour répondre à certains messages : non, Yvan Neyou n'est aujourd'hui pas ds le viseur de #Montpellier pr la saison prochaine. Pas plus que Serge Aurier. Le premier n'a pas le profil recherché actuellement par le club. Pr le second, côté droit désormais bouclé #TeamMHSC #Mercato