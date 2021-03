ASSE - Mercato : une porte de sortie s'ouvre pour Gabriel Silva

Quatre-vingt six minutes. C'est le temps de jeu de Gabriel Silva depuis le début de la saison. Le latéral gauche brésilien est pourtant opérationnel mais le manager de l'ASSE, Claude Puel, ne compte plus sur lui. Même quand son effectif est décimé par les blessures ou par la Covid-19, le technicien préfère changer de système ou aligner des joueurs à contre-emploi plutôt que de faire appel à lui.

Palmieri (Chelsea) également pisté

Le gaucher de 29 ans est sous contrat jusqu'en 2023. Pour le bien de toutes les parties, un départ semble inéluctable à l'intersaison. Mais difficile de susciter l'intérêt quand on a très peu joué depuis deux ans, d'abord à cause des blessures, ensuite en raison des choix de son manager. Heureusement, au Brésil, terre natale de Silva, on n'a pas la mémoire courte.

L'Inter Porto Alegre chercherait un latéral gauche pour cet été et le nom de Gabriel Silva aurait été soufflé à ses dirigeants. Les supporters approuvent cette piste, même s'ils préfèreraient un prêt du joueur de Chelsea Emerson Palmieri. Mais pas sûr que l'intéressé ou les Blues soient d'accord. Alors que Gabriel Silva et l'ASSE, eux, feront tout pour que leurs routes se séparent cet été !