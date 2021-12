ASSE - Mercato : une première mission périlleuse confiée à Loïc Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Une mue salutaire a-t-elle débuté à l’ASSE ? S’il est encore bien trop tôt pour le dire, force est de constater que les dirigeants stéphanois ont enfin entendu une partie des doléances des supporters en évinçant Claude Puel. Le board du club ligérien en a profité pour promouvoir Loïc Perrin au poste de coordinateur sportif.

Depuis sa retraite, fort de sa clause de reconversion, l’ancien capitaine de l’ASSE cherchait sa place dans l’organigramme et pourrait déjà avoir trouvé chaussure à son pied même si la tâche ne s’annonce pas facile... notamment à moins d’un mois de l’ouverture du mercato hivernal.

« La première mission de Perrin sera celle de créer et d'élaborer le nouvel organigramme sportif du club. Il aura donc son mot à dire dans le choix du nouvel entraîneur ainsi que sur le recrutement, précise le site de supporters verts, EVECT. Les décisions seront prises par le trio Perrin-Rustem-Soucasse. Ensuite, il aura des missions de gestion et de coordination au sein du pôle formation et au sein du pôle professionnel. Il devra également préparer activement le prochain mercato des Verts. »

