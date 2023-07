ASSE - Mercato : une recrue annoncée des Verts pousse un coup de gueule retentissant

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Le 27 mai dernier, le compte Twitter @GaelB4 avait annoncé que le latéral gauche de Sedan, Amilcar Silva, devrait s’engager avec l'AS Saint-Étienne cet été. Mais alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes depuis plus d'un mois, Amilcar Silva n'est toujours pas un joueur des Verts.

"Je me sens comme emprisonné..."

Selon les dires du joueur, ce serait la faute aux dirigeants ardennais, qui ne souhaiteraient pas le libérer de son contrat malgré la relégation du club en Régional 1. "Tous les autres joueurs qui ont voulu résilier ont pu le faire librement, et même Hamjatou Soukouna ou Geoffrey Lembet, qui avaient eux aussi une valeur marchande intéressante. Et pourquoi pas moi, alors que j’avais pourtant un bon de sortie pour cet été ? Dans l’histoire, je suis vraiment le dindon de la farce… Surtout que le club réclame 500 000 euros, ce qu’aucune équipe ne mettra dans la situation actuelle sachant, qu’en cas de dépôt de bilan, elle pourra me récupérer gratuitement. C’est vraiment une situation dure à vivre : je me sens comme emprisonné…", a confié avec désarroi Amilcar Silva dans les colonnes de l'Ardennais.

