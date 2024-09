ASSE : une recrue estivale de Kilmer Sports en échec total

L'arrivée d'Igor Miladinovic chez les Verts avait surpris cet été. La recrue serbe, estampillée Kilmer Sports et ses pros de la DATA, arrivait d'un petit club, sans grandes références. Et dès ses premiers pas, Olivier Dall'Oglio avait annoncé la couleur. "Igor n’est pas encore prêt physiquement par rapport à sa préparation estivale mouvementée. Il nous a rejoints plus tardivement après deux semaines de vacances. C’est un petit gabarit, dribbleur, qui doit encore travailler physiquement pour intégrer le groupe. Mais c’est un garçon qui va nous aider, il faudra juste plus de temps."

Même en réserve, Miladinovic ne s'impose pas

Deux mois plus tard, Miladinovic (21 ans) n'a toujours pas foulé la pelouse de Geoffroy-Guichard. Dans un effectif stéphanois pourtant plombé par les blessures, il n'a pas réussi à se faire une place dans la rotation de Dall'Oglio. Et il n'en prend pas le chemin. En réserve, le Serbe peine en effet à tirer son épingle du jeu, en N3. Razik Nedder l'a d'ailleurs remplacé à l'heure de jeu le week-end dernier. Et il se murmure, du côté de L'Etrat, que le jeune homme, avec son petit gabarit, est vraiment loin, physiquement, du niveau requis pour la L1. Ce qui pose forcément la question de sa venue chez les Verts.

Le milieu offensif de 21 ans, international Espoir serbe, s'est engagé avec l'ASSE jusqu'en 2028, plus une année en option ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 9, 2024