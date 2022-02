ASSE - Mercato : une recrue hivernale bat des records pour sa grande première !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L’ASSE bouge encore. Menés par le Montpellier HSC à domicile, les Verts se sont fait violence pour renverser le cours du match et s’imposer aux forceps (3-1). Au-delà de la fin de rencontre emballante des Verts, Pascal Dupraz a apprécié l’état d’esprit de ses hommes.

Le coach haut-savoyard peut notamment être fier des grands débuts de Falaye Sacko (26 ans). « Sacko c'est le Geronimo de l'ASSE avec sa crête d'Iroquois. Il a été intéressant. Je vais surtout retenir l’état d’esprit de l'ensemble du groupe », a-t-il analysé après la rencontre. Dupraz ne fait pas si bien dire. Présent dans l’équipe type avec la note de 7/10, le latéral droit des Verts a été titularisé en défense centrale et s'est montré tonique.

« Sûr de sa technique et toujours disponible dans le jeu (90 ballons touchés, il a réussi ses premiers pas en Ligue 1 », observe L’Équipe. On notera que ce même Sacko a réalisé 93% de passes réussies (81) et 3 dégagements défensifs, soit autant de records de son équipe ! Pour l’instant, on peut donc parler de bonne pioche du mercato.

Une victoire, le record de ballons touchés, 93% de passes réussies.



Première sous le maillot vert ✅ pour 𝗙𝗮𝗹𝗮𝘆𝗲 𝗦𝗮𝗰𝗸𝗼 👏 pic.twitter.com/aR4yoJSj10 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 6, 2022