ASSE - Mercato : une recrue internationale chez les jeunes va renforcer les Vertes

Le dernier jour du Mercato est animé chez les féminines de l'ASSE. Le club forézien annonce le départ d'Anne Severat, d'un commun accord, à Thonon Evian Grand Genève FC, et l'arrivée de Juliette Vidal. A 22 ans, cette ancienne internationale U17 arrive des Etats-Unis (High Point University).

« Je suis ravie de revenir en France, j'avais à cœur de retrouver le football européen et ses spécificités, a commenté la recrue stéphanoise. J'ai beaucoup progressé physiquement aux États-Unis et j'avais envie de retrouver un football plus technique et plus fin. Le projet du club m'a plu, l'objectif maintien est un super challenge et une belle opportunité de travailler en équipe et de se battre ensemble. Le club met tout en œuvre pour se maintenir et j'espère pouvoir contribuer à cette performance ».

« C'est un profil très complet, une joueuse athlétique qui va nous apporter un plus au milieu de terrain par sa polyvalence et son expérience. Le mercato hivernal est difficile. Avec Juliette, on a pris notre temps et on est ravis de son arrivée », s'est quant à lui réjoui le coach des Amazones, Jérôme Bonnet. L'ASSE est actuellement avant-dernière en D1.

✍️ 𝙅𝙪𝙡𝙞𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙑𝙞𝙙𝙖𝙡 s'engage avec l'#ASSE jusqu'à la fin de la saison.



Bienvenue dans la famille Verte @j_vdxl ! 💚https://t.co/yW31w7rnFT — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) January 31, 2022