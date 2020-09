ASSE – Mercato : Une recrue va débarquer des Etats-Unis cette semaine

Malgré plusieurs recours, c'est bien en D2 que l'équipe féminine de l'ASSE évolue cette saison, la FFF ayant validé la montée du Havre. Un coup dur pour les Amazones et leur coach, Jérôme Bonnet. Celui-ci était ce mardi l'invité de l'émission Club ASSE sur TL7. Le coach stéphanois s'est notamment félicité d'avoir réussi à conserver l'ossature de son équipe. « Je suis très content de mon effectif, a-t-il soutenu. On a gardé les trois-quarts d'un groupe qui a donné entière satisfaction la saison passée tout en apportant quelques petites retouches, sans tout révolutionner. »

« On attend le visa »

Et à lui de préciser : « On a recruté trois joueuses, dont une gardienne, et on attend une quatrième. Une Américaine doit nous rejoindre sous peu. On attend le visa. » La joueuse en question évolue en défense et se nomme Cheyenne Shorts (22 ans). L'ASSE a débuté sa saison le week-end dernier par un succès à Grenoble (1-0), sur un joli lob de son attaquante Audrey Chaumette en fin de rencontre.